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Озвучено співвідношення артилерійських ударів росіян і ЗСУ

21 лютого 2023 11:06
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, яка із сторін на фронті стала більше використовувати снарядів
Країни Заходу розгортають масове виробництво боєприпасів
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Наразі на фронті все ще спостерігається домінування російської артилерії над українською. Хоча останнім часом це співвідношення відчутно зменшилося.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"На цей момент коефіцієнт ураження становить 1:3 на користь російської сторони", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

За його словами, це говорить про те, що наразі можливості української ствольної і реактивної артилерії значно поступаються російській.

Як зазначив військовий експерт, для зміни такої диспозиції на користь Збройних сил України США виділяють 500 млн доларів спеціально на виробництво снарядів.

Крім того, узгоджуються постачання як радянських 152 мм снарядів, так і нових, НАТОвського стандарту 155-мм снарядів. А Франція разом з Австралією будуть розгортати виробництво боєприпасів калібру 155 мм.

У контексті цього Снєгирьов зауважив, що у США виробництво 155-мм снарядів буде збільшено до 240 тисяч штук у поточному році. У той час як у планах росії — виробити 125 тисяч штук.

Разом з тим вирішується питання щодо розконсервації заводів з виробництва 152-мм снарядів радянського зразка у Польщі, Чехії та Болгарії.

Як Захід допомагає Україні

Нідерланди разом з Німеччиною та Данією планують поставити Україні близько 100 танків Leopard. Також раніше уряд Нідерландів вирішив надати Україні ракетні комплекси Patriot.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Нідерланди та Данія не нададуть Україні танки Leopard 2 зі своїх запасів. Повідомлялося, ніби уряди країн переглянули свої рішення про надання Києву сучасних бойових машин.

Також повідомлялося, що Норвегія вирішила передати Україні вісім танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення. Окрім танків, Норвегія також виділить 250 мільйонів крон для фонду European Peace Facility, на які будуть куплені запчастини та боєприпаси для Leopard 2.

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

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