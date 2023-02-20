Буде краще бити ворога: стала відомо, що готова передати Україні Великобританія

Україна може отримати суттєву перевагу над ворогом

Велика Британія може передати для потреб Збройних сил України крилаті ракети повітряного базування. За своїми бойовими характеристиками, зокрема за дальністю ураження цілей, вони значно перевищують можливості широко розрекламованих американських ATACAMS.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Якщо наразі в британських ЗМІ лунають заяви про можливість передачі нам крилатих ракет повітряного базування з дальністю ураження до 500 кілометрів, то це навіть краще ATACAMS", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

Він пояснив, що тактико-технічні характеристики британських ракет удвічі перевищують "американців" як за силою бойової частини, так і, відповідно, за дальністю ураження.

Про що домовилися в "Рамштайні"

За словам Президента України Володимира Зеленського, у Брюсселі 14 лютого під час зустрічі міністрів оборони західних країн у форматі "Рамштайн" було підтверджено постачання українськими партнерами більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових.

Під час брифінгу Остін і Міллі заявили, що США не мають інформації, чи спробує росія в масштабній атаці застосувати свої повітряні сили і чи готується вона.

Крім того, на засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ.

Це станеться навесні цього року.

Фото: Wikimedia commons