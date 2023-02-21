Стало известно, какая из сторон на фронте стала больше использовать снаряды.

Страны Запада развертывают массовое производство боеприпасов

Сейчас на фронте все еще наблюдается доминирование российской артиллерии над украинской. Хотя в последнее время это соотношение ощутимо уменьшилось.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"На данный момент коэффициент поражения составляет 1:3 в пользу российской стороны", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев

По его словам, это говорит о том, что в настоящее время возможности украинской ствольной и реактивной артиллерии значительно уступают российской.

Как отметил военный эксперт, для изменения такой диспозиции в пользу Вооруженных сил Украины США выделяют 500 млн долларов специально на производство снарядов.

Кроме того, согласовываются поставки как советских 152 мм снарядов, так и новых, НАТОвского стандарта 155-мм снарядов. А Франция вместе с Австралией будет разворачивать производство боеприпасов калибра 155 мм.

В контексте этого Снегирев отметил, что в США производство 155-мм снарядов будет увеличено до 240 тысяч штук в текущем году. В то время как в планах россии — произвести 125 тысяч штук.

Вместе с тем решается вопрос о расконсервации заводов по производству 152-мм снарядов советского образца в Польше, Чехии и Болгарии.

Как Запад помогает Украине

Нидерланды вместе с Германией и Данией планируют поставить Украине около 100 танков Leopard. Также ранее правительство Нидерландов решило предоставить Украине ракетные комплексы Patriot.

Ранее в СМИ появилась информация, что Нидерланды и Дания не предоставят Украине танки Leopard 2 из своих запасов. Сообщалось, что правительства стран пересмотрели свои решения о предоставлении Киеву современных боевых машин.

Также сообщалось, что Норвегия решила передать Украине восемь танков Leopard 2 и четыре танка специального назначения. Кроме танков Норвегия также выделит 250 миллионов крон для фонда European Peace Facility, на которые будут куплены запчасти и боеприпасы для Leopard 2.

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi