Стало известно, какая из сторон на фронте стала больше использовать снаряды.

Озвучено соотношение артиллерийских ударов россиян и ВСУ
Сейчас на фронте все еще наблюдается доминирование российской артиллерии над украинской. Хотя в последнее время это соотношение ощутимо уменьшилось.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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"На данный момент коэффициент поражения составляет 1:3 в пользу российской стороны", — сказал Снегирев.
По его словам, это говорит о том, что в настоящее время возможности украинской ствольной и реактивной артиллерии значительно уступают российской.
Как отметил военный эксперт, для изменения такой диспозиции в пользу Вооруженных сил Украины США выделяют 500 млн долларов специально на производство снарядов.
Кроме того, согласовываются поставки как советских 152 мм снарядов, так и новых, НАТОвского стандарта 155-мм снарядов. А Франция вместе с Австралией будет разворачивать производство боеприпасов калибра 155 мм.
В контексте этого Снегирев отметил, что в США производство 155-мм снарядов будет увеличено до 240 тысяч штук в текущем году. В то время как в планах россии — произвести 125 тысяч штук.
Вместе с тем решается вопрос о расконсервации заводов по производству 152-мм снарядов советского образца в Польше, Чехии и Болгарии.
Как Запад помогает Украине
Нидерланды вместе с Германией и Данией планируют поставить Украине около 100 танков Leopard. Также ранее правительство Нидерландов решило предоставить Украине ракетные комплексы Patriot.
Ранее в СМИ появилась информация, что Нидерланды и Дания не предоставят Украине танки Leopard 2 из своих запасов. Сообщалось, что правительства стран пересмотрели свои решения о предоставлении Киеву современных боевых машин.
Также сообщалось, что Норвегия решила передать Украине восемь танков Leopard 2 и четыре танка специального назначения. Кроме танков Норвегия также выделит 250 миллионов крон для фонда European Peace Facility, на которые будут куплены запчасти и боеприпасы для Leopard 2.
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi