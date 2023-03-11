Пакистан готовий передати Україні 44 танки: за якої умови

Танк T-80UD

Пакистан готовий передати Україні 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову підтримку Заходу. Однак путін намагається цьому завадити.

Про це пише видання Firstpost.

Допомога від Пакистану

Іноземні журналісти звернули увагу на снаряди, які "засвітилися" в одному із відео, знятих на передовій. 122-міліметрові боєприпаси ідентифікували як виготовлені саме пакистанськими підприємствами. Крім того, існує вірогідність, що також ЗСУ зможуть отримати від цієї держави й кілька десятків танків.

За даними ЗМІ, у Пакистані наразі наростає серйозна економічна криза, саме тому уряд може вдатися до продажу озброєння іншим державам, зокрема й Україні.

Зараз країна запропонувала передати Україні 44 танки Т-80УД, які Пакистан придбав наприкінці 1990-х, в обмін на фінансове донорство з боку Заходу.

Pakistan made 122mm shells spotted in Ukraine. Reportedly Pakistan ready to transfer 44 T-80UD tanks to Ukraine in exchange of western financial support.



Meanwhile as per TG channel, Russia unhappy with Pakistan help to Ukraine, asks China to talk sense to its friend. pic.twitter.com/7v63g6JNav — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 10, 2023

Невдоволення путіна

Проте кремль намагається зірвати угоду — заради цього путін запропонував Пакистану 50 тисяч тонн пшениці, що є дуже актуальним на тлі дефіциту продовольства, з яким стикається місцеве населення. Крім того, росія звернулась до влади КНР із закликом переконати Пакистан не допомагати Україні зброєю.

Нагадаємо, на початку лютого Пакистан відправив Україні 10 тисяч реактивних снарядів для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню "Град". Країна має намір збільшити поставки зброї нашій країні за допомогою використання німецького порту.