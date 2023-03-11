Пакистан готовий передати Україні 44 танки: за якої умови
Пакистан готовий передати Україні 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову підтримку Заходу. Однак путін намагається цьому завадити.
Про це пише видання Firstpost.
-
Пентагон попросить 170 млрд дол на ракети та боєприпаси для України, — Bloomberg
-
США передали Молдові розвіддані щодо загроз з боку росії
-
Спалили 8 га землі: жителі Одещини отримали штраф за влаштовану пожежу
-
Мінагрополітики обіцяє 2023 року урожай, який перевищить власні потреби України удвічі
-
ЄС посилить контроль над реекспортом підсанкційних товарів до рф, — Bloomberg
-
Медики Одещини отримали нове обладнання для порятунку життів
-
Внаслідок обстрілу Херсона загинуло троє мирних жителів
-
"Знаю, що ми вистоїмо": Зеленський показав потужні фото українських захисників
-
Спецпризначенці СБУ знищили дроном-камікадзе танк росіян: вражаюче відео
-
Італія розпочала операцію з порятунку мігрантів, які на човнах припливли з Африки
Допомога від Пакистану
Іноземні журналісти звернули увагу на снаряди, які "засвітилися" в одному із відео, знятих на передовій. 122-міліметрові боєприпаси ідентифікували як виготовлені саме пакистанськими підприємствами. Крім того, існує вірогідність, що також ЗСУ зможуть отримати від цієї держави й кілька десятків танків.
За даними ЗМІ, у Пакистані наразі наростає серйозна економічна криза, саме тому уряд може вдатися до продажу озброєння іншим державам, зокрема й Україні.
Зараз країна запропонувала передати Україні 44 танки Т-80УД, які Пакистан придбав наприкінці 1990-х, в обмін на фінансове донорство з боку Заходу.
Pakistan made 122mm shells spotted in Ukraine. Reportedly Pakistan ready to transfer 44 T-80UD tanks to Ukraine in exchange of western financial support.— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 10, 2023
Meanwhile as per TG channel, Russia unhappy with Pakistan help to Ukraine, asks China to talk sense to its friend. pic.twitter.com/7v63g6JNav
Невдоволення путіна
Проте кремль намагається зірвати угоду — заради цього путін запропонував Пакистану 50 тисяч тонн пшениці, що є дуже актуальним на тлі дефіциту продовольства, з яким стикається місцеве населення. Крім того, росія звернулась до влади КНР із закликом переконати Пакистан не допомагати Україні зброєю.
Нагадаємо, на початку лютого Пакистан відправив Україні 10 тисяч реактивних снарядів для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню "Град". Країна має намір збільшити поставки зброї нашій країні за допомогою використання німецького порту.