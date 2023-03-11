Пакистан готов передать Украине 44 танка: при каком условии

Танк T-80UD

Пакистан готов передать Украине 44 танка Т-80УД в обмен на финансовую поддержку Запада. Однако путин пытается этому помешать.

Об этом пишет издание Firstpost.

Помощь от Пакистана

Иностранные журналисты обратили внимание на "засветившиеся" снаряды в одном из видео, снятых на передовой. 122-миллиметровые боеприпасы идентифицировали как изготовленные именно пакистанскими предприятиями. Кроме того, существует вероятность, что ВСУ смогут получить от этого государства и несколько десятков танков.

По данным СМИ, в Пакистане сейчас нарастает серьезный экономический кризис, поэтому правительство может прибегнуть к продаже вооружения другим государствам, в том числе и Украине.

Сейчас страна предложила передать Украине 44 танка Т-80УД, приобретенных Пакистаном в конце 1990-х, в обмен на финансовое донорство со стороны Запада.

Пакистан made 122mm shells spotted в Украине. Поставленный Pakistan направлен на перевозку 44 T-80UD транспортные средства в Россию в обмен на весеннее финансовое содействие.



Приблизительно как при TG канале, Россия не устраивает Pakistan помощь в Украине, как Китай к разговору без своего friend. pic.twitter.com/7v63g6JNav — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) 10 марта, 2023

Недовольство путина

Однако кремль пытается сорвать соглашение — ради этого путин предложил Пакистану 50 тысяч тонн пшеницы, что очень актуально на фоне дефицита продовольствия, с которым сталкивается местное население. Кроме того, россия обратилась к власти КНР с призывом убедить Пакистан не помогать Украине оружием.

Напомним, в начале февраля Пакистан отправил Украине 10 тысяч реактивных снарядов для использования в многоствольных реактивных системах залпового огня "Град". Страна намерена увеличить поставки оружия в нашу страну посредством использования немецкого порта.