Пакистан готов передать Украине 44 танка: при каком условии
Пакистан готов передать Украине 44 танка Т-80УД в обмен на финансовую поддержку Запада. Однако путин пытается этому помешать.
Об этом пишет издание Firstpost.
-
И.о. министра обороны Дании обещает доставить танки Leopard 1 в Украину весной
-
Пентагон попросит 170 млрд долл на ракеты и боеприпасы для Украины, — Bloomberg
-
США передали Молдавии разведданные по поводу угроз со стороны России
-
Сожгли 8 га земли: жители Одесчины получили штраф за устроенный пожар
-
Минагрополитики обещает в 2023 году урожай, который превысит потребности Украины вдвое
-
ЕС усилит контроль над реэкспортом подсанкционных товаров в рф, — Bloomberg
-
Медики Одесчины получили новое оборудование для спасения жизней
-
В результате обстрела Херсона погибли трое мирных жителей
-
"Знаю, что мы выстоим": Зеленский показал мощные фото украинских защитников
-
Спецназовцы СБУ уничтожили дроном-камикадзе танк россиян: впечатляющее видео
Помощь от Пакистана
Иностранные журналисты обратили внимание на "засветившиеся" снаряды в одном из видео, снятых на передовой. 122-миллиметровые боеприпасы идентифицировали как изготовленные именно пакистанскими предприятиями. Кроме того, существует вероятность, что ВСУ смогут получить от этого государства и несколько десятков танков.
По данным СМИ, в Пакистане сейчас нарастает серьезный экономический кризис, поэтому правительство может прибегнуть к продаже вооружения другим государствам, в том числе и Украине.
Сейчас страна предложила передать Украине 44 танка Т-80УД, приобретенных Пакистаном в конце 1990-х, в обмен на финансовое донорство со стороны Запада.
Пакистан made 122mm shells spotted в Украине. Поставленный Pakistan направлен на перевозку 44 T-80UD транспортные средства в Россию в обмен на весеннее финансовое содействие.— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) 10 марта, 2023
Приблизительно как при TG канале, Россия не устраивает Pakistan помощь в Украине, как Китай к разговору без своего friend. pic.twitter.com/7v63g6JNav
Недовольство путина
Однако кремль пытается сорвать соглашение — ради этого путин предложил Пакистану 50 тысяч тонн пшеницы, что очень актуально на фоне дефицита продовольствия, с которым сталкивается местное население. Кроме того, россия обратилась к власти КНР с призывом убедить Пакистан не помогать Украине оружием.
Напомним, в начале февраля Пакистан отправил Украине 10 тысяч реактивных снарядов для использования в многоствольных реактивных системах залпового огня "Град". Страна намерена увеличить поставки оружия в нашу страну посредством использования немецкого порта.