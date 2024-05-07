Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Палало до ранку — прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута arrow

Палало до ранку — прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута

7 травня 2024 16:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Палало до ранку — прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута
Знищення ворожих позицій. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Українські прикордонники продовжують нищити сили ворога. Оператори ударних безпілотників з бригади "Гвардії наступу "Помста" показали кадри ліквідації російських позицій поблизу Бахмута. 

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у вівторок, 7 травня.

Читайте також:

Знищення позицій окупантів

Вночі, використовуючи ударний український безпілотник "Вампір", прикордонники з бригади "Помста" успішно знищили укриття та позашляховик ворога поблизу Бахмута.

Нагадаємо, раніше бійці бригади "Помста" показали, як на Харківщині знищили двох російських розвідників, накривши їх мінометним вогнем. 

Також бійці показали кадри роботи артилерійських розрахунків американської гаубиці М101, які під Бахмутом знищили ворожий бліндаж та склад боєкомплекту.

війна
ЗСУ
безпілотники
прикордонники
військові
окупанти
дрони
війна в Україні
безпілотник
втрати окупантів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень