Палало до ранку — прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута

Знищення ворожих позицій. Фото: скриншот

Українські прикордонники продовжують нищити сили ворога. Оператори ударних безпілотників з бригади "Гвардії наступу "Помста" показали кадри ліквідації російських позицій поблизу Бахмута.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у вівторок, 7 травня.

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Вночі, використовуючи ударний український безпілотник "Вампір", прикордонники з бригади "Помста" успішно знищили укриття та позашляховик ворога поблизу Бахмута.

Нагадаємо, раніше бійці бригади "Помста" показали, як на Харківщині знищили двох російських розвідників, накривши їх мінометним вогнем.

Також бійці показали кадри роботи артилерійських розрахунків американської гаубиці М101, які під Бахмутом знищили ворожий бліндаж та склад боєкомплекту.