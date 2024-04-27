Прикордонники показали, як нищать російську піхоту на Куп’янському напрямку

Ліквідація окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські війська продовжують завдавати значних втрат росіянам. Прикордонники ліквідували влучними пострілами із міномета двох окупантів на Куп’янському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у суботу, 27 квітня.

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На Куп'янському напрямку прикордонники продемонстрували високу ефективність ліквідуючи ворожі загородження та піхоту.

За інформацією Східного регіонального управління Держприкордонслужби України, двох окупантів було нейтралізовано прикордонниками завдяки влучним пострілам із міномета. Ця операція стала можливою завдяки досконалій співпраці аеророзвідки та мінометників бригади "Помста".

"Кількома влучними пострілами із 120-міліметрового міномета прикордонники знищили двох окупантів, а ще один отримав поранення", — зазначено в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, раніше військові ГУР знищили російський гелікоптер Ка-32. Це сталося на аеродромі "Остаф'єво" у Москві, який належить Міноборони РФ.

Також ми розповідали, що Сили оборони України знищили російський корабельний гелікоптер Ка-27. Це сталося у тимчасово окупованому Криму.