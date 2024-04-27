Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Прикордонники показали, як нищать російську піхоту на Куп’янському напрямку arrow

Прикордонники показали, як нищать російську піхоту на Куп’янському напрямку

27 квітня 2024 16:21
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прикордонники показали, як нищать російську піхоту на Куп’янському напрямку
Ліквідація окупантів. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Українські війська продовжують завдавати значних втрат росіянам. Прикордонники ліквідували влучними пострілами із міномета двох окупантів на Куп’янському напрямку. 

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у суботу, 27 квітня. 

Читайте також:

Знищення окупантів на Куп'янському напрямку 

На Куп'янському напрямку прикордонники продемонстрували високу ефективність ліквідуючи ворожі загородження та піхоту.

За інформацією Східного регіонального управління Держприкордонслужби України, двох окупантів було нейтралізовано прикордонниками завдяки влучним пострілам із міномета. Ця операція стала можливою завдяки досконалій співпраці аеророзвідки та мінометників бригади "Помста".

"Кількома влучними пострілами із 120-міліметрового міномета прикордонники знищили двох окупантів, а ще один отримав поранення", — зазначено в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, раніше військові ГУР знищили російський гелікоптер Ка-32. Це сталося на аеродромі "Остаф'єво" у Москві, який належить Міноборони РФ.

Також ми розповідали, що Сили оборони України знищили російський корабельний гелікоптер Ка-27. Це сталося у тимчасово окупованому Криму.

прикордонники
окупанти
Куп'янськ
війна в Україні
фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

25 квітня 2024

20:39 Українці можуть піти з польського ринку праці — хто їх може замінити

Розклад ефірів

Всі ефіри