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Пылало до утра — пограничники показали эффектные кадры уничтожения позиций врага вблизи Бахмута

7 мая 2024 16:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Пылало до утра — пограничники показали эффектные кадры уничтожения позиций врага вблизи Бахмута
Уничтожение вражеских позиций. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украинские пограничники продолжают уничтожать силы врага. Операторы ударных беспилотников из бригады "Гвардии наступления "Помста" показали кадры ликвидации российских позиций вблизи Бахмута.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы во вторник, 7 мая.

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Ночью, используя ударный украинский беспилотник "Вампир", пограничники из бригады "Помста" успешно уничтожили укрытие и внедорожник врага вблизи Бахмута.

Напомним, ранее бойцы бригады "Помста" показали, как на Харьковщине уничтожили двух российских разведчиков, накрыв их минометным огнем.

Также бойцы показали кадры работы артиллерийских расчетов американской гаубицы М101, которые под Бахмутом уничтожили вражеский блиндаж и боекомплект.

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беспилотник
потери оккупантов

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