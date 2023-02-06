Папа Римський заявив, що готовий зустрітися із Зеленським та путіним

Папа Франциск сказав, що хотів би зустрітися з президентами України та рф

Голова католицької церкви Папа Римський Франциск заявив про готовність зустрітися із Зеленським та путіним для обговорення війни в Україні. За його словами, між обома країнами має бути діалог.

Про це пише видання Rai News.

Деталі

Папа Франциск вчергове заговорив про війну в Україні. Цього разу понтифік висловив бажання зустрітися з президентами України та росії.

"Я відкритий для зустрічі з обома президентами — Україною та росією", — сказав він під час пресконференції.

Він також додав, що досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до москви. Але Франциск зазначив, що просить про діалог між обома країнами.

"На другий день війни я зайшов у російське посольство, я хотів поїхати до москви поговорити з путіним, і там начебто було маленьке віконце, потім міністр Лавров сказав, що подивимося, потім... Це неможливо пояснити, це було внутрішнім поривом, це не було заплановано", — розповів голова церкви.

Окрім того, папа Франциск заявив, що військові конфлікти нині відбуваються не лише на території України, і що кожен із них є саморуйнуванням.

Як відомо, папа Римський неодноразово озвучував своє бажання відвідати Київ. У вересні 2022 року він заявив, що таку поїздку йому забороняють лікарі через хворе коліно. Однак зазначив, що постійно тримає зв'язок як із Зеленським, так і з путіним.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кремль готує новий масштабний наступ на Україну в найближчі 10 днів. За інформацією джерел Financial Times, путін хоче окупувати всю територію Донеччини.