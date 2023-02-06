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Росія готує новий масштабний наступ в найближчі 10 днів, — джерела FT

6 лютого 2023 07:54
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Кремль готує новий наступ на Україну — коли це станеться
Путін не змінив своїх планів щодо України
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Російські окупаційні війська планують почати новий масштабний наступ на Україну протягом 10 наступних днів. Офіційний Київ уже має ці дані.

Про це повідомляє видання британське Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ.

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Наступ росії

Як зазначають джерела Financial Times, основна мета кремля — це повна окупація Донбасу. Повідомляється, що наступ російської армії може розпочатися в районах міст Кремінна і Лиман, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили.

Окрім того, кремль нарощує свої війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили у населенні пункти навколо Маріуполя. За даними FT, путін хоче розпочати новий наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння.

Своєю чергою, неназваний радник ЗСУ також повідомив FT, що наступ росіян, ймовірно, очолять елітні підрозділи.

"Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Вони посилили повітряно-десантні та морські підрозділи. Це не водії автобусів та шкільні вчителі", — йдеться у матеріалі.

Зазначимо, напередодні очільник Міноборони Олексій Резніков зазначав, що Україна знає про плани кремля щодо нового наступу до роковин вторгнення. Втім українські бійці мають достатньо техніки та сил аби дати відсіч ворогу.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що володимир путін дав вказівку окупантам захопити усю територію Донецької і Луганської областей. Але реальних передумов для такого успіху немає, адже окупаційна армія не відновила свою бойову потужність.

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