Папа Римский заявил, что готов встретиться с Зеленским и путиным

Папа Франциск сказал, что хотел бы встретиться с президентами Украины и рф

Глава католической церкви Папа Римский Франциск заявил о готовности встретиться с Зеленским и путиным для обсуждения войны в Украине. По его словам, между двумя странами должен быть диалог.

Об этом пишет издание Rai News.

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Папа Франциск в очередной раз заговорил о войне в Украине. В этот раз понтифик выразил желание встретиться с президентами Украины и россии.

"Я открыт для встречи с обоими президентами — Украины и россии", — сказал он во время пресс-конференции.

Он также добавил, что до сих пор не посетил Киев, поскольку сейчас еще нет возможности приехать в москву. Но Франциск отметил, что просит о диалоге между обеими странами.

"На второй день войны я зашел в русское посольство, я хотел поехать в москву поговорить с путиным и там вроде бы было маленькое окошко, потом министр Лавров сказал, что посмотрим, потом... Это невозможно объяснить, это было внутренним порывом, это не было запланировано", — рассказал глава церкви.

Кроме того, папа Франциск заявил, что военные конфликты происходят не только на территории Украины, и что каждый из них является саморазрушением.

Папа Римский неоднократно озвучивал свое желание посетить Киев. В сентябре 2022 года он заявил, что такую поездку ему запрещают врачи из-за больного колена. Однако отметил, что постоянно держит связь как с Зеленским, так и с путиным.

Напомним, ранее мы писали, что кремль готовит новое масштабное наступление на Украину в ближайшие 10 дней. По информации источников Financial Times, путин хочет оккупировать всю территорию Донбасса.