Папа Римский заявил, что готов встретиться с Зеленским и путиным
Глава католической церкви Папа Римский Франциск заявил о готовности встретиться с Зеленским и путиным для обсуждения войны в Украине. По его словам, между двумя странами должен быть диалог.
Об этом пишет издание Rai News.
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Подробности
Папа Франциск в очередной раз заговорил о войне в Украине. В этот раз понтифик выразил желание встретиться с президентами Украины и россии.
"Я открыт для встречи с обоими президентами — Украины и россии", — сказал он во время пресс-конференции.
Он также добавил, что до сих пор не посетил Киев, поскольку сейчас еще нет возможности приехать в москву. Но Франциск отметил, что просит о диалоге между обеими странами.
"На второй день войны я зашел в русское посольство, я хотел поехать в москву поговорить с путиным и там вроде бы было маленькое окошко, потом министр Лавров сказал, что посмотрим, потом... Это невозможно объяснить, это было внутренним порывом, это не было запланировано", — рассказал глава церкви.
Кроме того, папа Франциск заявил, что военные конфликты происходят не только на территории Украины, и что каждый из них является саморазрушением.
Папа Римский неоднократно озвучивал свое желание посетить Киев. В сентябре 2022 года он заявил, что такую поездку ему запрещают врачи из-за больного колена. Однако отметил, что постоянно держит связь как с Зеленским, так и с путиным.
Напомним, ранее мы писали, что кремль готовит новое масштабное наступление на Украину в ближайшие 10 дней. По информации источников Financial Times, путин хочет оккупировать всю территорию Донбасса.