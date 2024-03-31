Папа Римский призвал Украину и Россию к обмену "всех на всех"
Папа Римский Франциск призвал украинскую и российскую сторону организовать обмен пленными. Речь идет о формуле "всех на всех".
Об этом пишет Vatican News.
Обмен пленными всех на всех
"Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелания об общем обмене всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех!" — сказал Папа.
По его мнению, война — всегда абсурд и поражение. Он призвал не разрешить "ветрам войны" еще сильнее веять над Европой и Средиземноморьем.
"Не будем поддаваться логике оружия и перевооружения. Мир никогда не строится оружием, а протягивая друг другу руки и открывая сердца", — отметил Франциск.
Ранее Папа Римский Франциск заявил, что уничтожение критической инфраструктуры чревато гуманитарной катастрофой.
Также мы писали, что Франциск предложил Украине сесть за стол переговоров с Россией, подчеркнув, чтобы наша страна "имела мужество вести диалог под белым флагом".
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