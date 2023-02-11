ПАРЄ може визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією: деталі
В ПАРЄ подали проєкт резолюції про визнання ПВК "Вагнера" терористичною організацією. Вона загрожує усьому світу.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
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За словами Гончаренка, він є одним зі співавторів резолюції. Також її підтримали інші делегати з України, Латвії, Швеції та Польщі.
"ПВК "Вагнера" загрожує всьому світу. Спочатку її використовували в Африці, у Сирії, тепер в Україні. Вони чинять злочини та не несуть абсолютно ніякої відповідальності", — заявив Гончаренко.
Він нагадав, що США вже ввели санкції проти ПВК "Вагнера", тому "логічним продовженням буде засудити дії "вагнерівців" та визнати їх організацію терористичною у ПАРЄ".
Нагадаємо, російські громадяни, які перебувають у виправних закладах, менш активно записуються у найманці до ПВК "Вагнера". Однією з причин є інформація про серйозні втрати серед "вагнерівців".
Також ми писали, що Верховна Рада прийняла постанову про визнання російської приватної військової компанії "Вагнера" міжнародною злочинною організацією. Також Україна лобіюватиме ухвалення аналогічних рішень у парламентах держав-партнерів.
Додамо, раніше Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. У зв'язку з цим США наклали санкції проти пов’язаних із нею фізичних та юридичних осіб.