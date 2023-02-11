ПАСЕ может признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией: детали
В ПАСЕ подали проект резолюции о признании ЧВК "Вагнера" террористической организацией. Она угрожает всему миру.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
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По словам Гончаренко, он является одним из соавторов резолюции. Также поддержали другие делегаты из Украины, Латвии, Швеции и Польши.
"ЧВК "Вагнера" угрожает всему миру. Сначала ее использовали в Африке, в Сирии, теперь в Украине. Они совершают преступления и не несут абсолютно никакой ответственности", — заявил Гончаренко.
Он напомнил, что США уже ввели санкции против ЧВК "Вагнера", поэтому "логическим продолжением будет осудить действия "вагнеровцев" и признать их организацию террористической в ПАСЕ".
Напомним, российские граждане, которые находятся в исправительных учреждениях, менее активно записываются в наемники в ЧВК "Вагнера". Одной из причин является информация о серьезных потерях среди "вагнеровцев".
Также мы писали, что Верховная Рада приняла постановление о признании российской частной военной компании "Вагнера" международной преступной организацией. Также Украина будет лоббировать принятие аналогичных решений в парламентах государств-партнеров.
Добавим, ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило частную военную компанию "Вагнера" транснациональной преступной организацией. В связи с этим США наложили санкции против связанных с ней физических и юридических лиц.