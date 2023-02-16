Словаччина визнала росію державою-спонсором тероризму

Ще одна країна підтримала створення спецтрибуналу для рф

У четвер, 16 лютого, Словаччина визнала росію країною-спонсором тероризму. Окрім того, депутати підтримали створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів рф проти України.

Про це йдеться на офіційному сайті парламенту країни.

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Сьогодні Національна рада Словаччини ухвалила резолюцію, в якій засудила широкомасштабні атаки росії на цивільне населення, цивільні об'єкти та ключову енергетичну структуру.

"Разом з тим, Національні збори Словацької Республіки своєю постановою визначають російський режим, що діє, як терористичний, а росію — як державу, що підтримує тероризм", — йдеться в резолюції.

Окрім того, депутати засудили прямі та опосередковані погрози кремля, щодо застосування ядерної зброї. Також Словаччина не визнає фейкові "референдуми", які росія провела у вересні на окупованих територіях у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Парламент Словаччини також висловив підтримку зусиллям щодо створення спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів росії в Україні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у парламент Канади внесли петицію з пропозицією визнати рф спонсором тероризму.