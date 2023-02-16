Для виробництва ракет росії потрібні іноземні деталі, — Генштаб ЗСУ

У Генштабі розповіли, чи може росія самостійно виробляти ракети
Російський військово-промисловий комплекс не здатний випускати ракети без іноземних компонентів. Кремль не виробляє чипи та процесори, які потрібні для систем цього виду зброї.
Про це розповів представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ полковник Микола Данилюк.
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За словами Миколи Данилюка, наразі через санкції росія не може виробляти ракети, адже більшість компонентів москва імпортувала з країн заходу.
"Росія не може виробляти власні ракети, тому що їм немає чим замінити іноземні комплектуючі. Вони не виробляють чипи, процесори, які потрібні в будівництві та розробці оптико-електронних систем та головок самонаведення крилатих ракет", — заявив представник Генерального штабу ЗСУ.
Ймовірно саме через це росія так активно співпрацює з Іраном, який окрім безпілотників постачає до рф й ракети.
Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що офіційний Тегеран окрім зброї забезпечує рф операторами дронів.
Так, аналітики ISW у своєму матеріалі посилаються на нещодавню заяву української розвідки, яка оприлюднила перехоплення, як два оператори безпілотників Shahed координували цілі "курдським діалектом із вкрапленням слів фарсі".