Словакия признала россию государством-спонсором терроризма

Парламент Словакии признал россия спонсором терроризма
В четверг, 16 февраля, Словакия признала россию страной-спонсором терроризма. Кроме того, депутаты поддержали создание специального трибунала для расследования преступлений рф против Украины.
Об этом сообщается на официальном сайте парламента страны.
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Сегодня Национальный совет Словакии принял резолюцию, в которой осудил широкомасштабные атаки россии на гражданское население, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру.
"Вместе с тем, Национальное собрание Словацкой Республики своим постановлением определяет действующий российский режим как террористический, а россия — как государство, поддерживающее терроризм", — говорится в резолюции.
Кроме того, депутаты осудили прямые и опосредованные угрозы кремля относительно применения ядерного оружия. Также Словакия не признает фейковые "референдумы", которые россия провела в сентябре на оккупированных территориях в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
Парламент Словакии также выразил поддержку усилиям создания специального трибунала для расследования военных преступлений россии в Украине.
Напомним, недавно мы писали, что в парламент Канады внесли петицию с предложением признать рф спонсором терроризма.