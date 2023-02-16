Словакия признала россию государством-спонсором терроризма

Еще одна страна поддержала создание спецтрибунала для рф

В четверг, 16 февраля, Словакия признала россию страной-спонсором терроризма. Кроме того, депутаты поддержали создание специального трибунала для расследования преступлений рф против Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента страны.

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Сегодня Национальный совет Словакии принял резолюцию, в которой осудил широкомасштабные атаки россии на гражданское население, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру.

"Вместе с тем, Национальное собрание Словацкой Республики своим постановлением определяет действующий российский режим как террористический, а россия — как государство, поддерживающее терроризм", — говорится в резолюции.

Кроме того, депутаты осудили прямые и опосредованные угрозы кремля относительно применения ядерного оружия. Также Словакия не признает фейковые "референдумы", которые россия провела в сентябре на оккупированных территориях в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Парламент Словакии также выразил поддержку усилиям создания специального трибунала для расследования военных преступлений россии в Украине.

Напомним, недавно мы писали, что в парламент Канады внесли петицию с предложением признать рф спонсором терроризма.