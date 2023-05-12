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Партизани проникли до основних фортифікаційних споруд Криму

12 травня 2023 19:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Партизани проникли до основних фортифікаційних споруд Криму
Фортифікаційні споруди у Криму. Фото: колаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Агенти руху "АТЕШ" успішно проникли на стратегічно важливі фортифікаційні споруди у Криму. Їхня присутність помічена на різних ділянках, включаючи Красноперекопськ, Джанкой, Міжводне та інші місцевості.

Про це йдеться у повідомленні "АТЕШ".

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Партизани проникли у фортифікаційні споруди у Криму

Останнім часом агенти "АТЕШ" також проникли до села Молочне неподалік Євпаторії. Опірні партизани провели оцінку рівня готовності окупантів до можливого десанту з моря, виявивши характеристики організованої оборони, місцеперебування вогневих точок та потенційні вразливі місця у їхній оборонній системі.

Повідомляється, що представники "АТЕША" активно залучені до будівництва укріплених ліній на різних ділянках, включаючи Красноперекопськ, Джанкой, Міжводне та інші території.

Проте, нещодавнє проникнення у село Молочне дозволило їм отримати більш детальну інформацію про готовність окупантів до оборони від можливого морського десанту. Партизани провели оцінку організації оборони, виявляючи точки вогню та виявляючи слабкі місця у російських оборонних структурах.

Крим
Розташування фортифікаційних споруд на карті. Фото: АТЕШ
Крим
Розташування фортифікаційних споруд на карті. Фото: АТЕШ
Крим
Фортифікаційні споруди. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, що 12 травня у селі Світле Джанкойського району впав російський вертоліт Мі-28. Обидва льотчики загинули.

Відомо, що у четвер о 15:42 у Джанкойському районі Криму під час виконання планового навчально-тренувального польоту розбився гелікоптер Мі-28, повідомило Міністерство оборони Росії.

Обидва льотчики загинули. У Міноборони РФ розповіли, що попередня причина катастрофи - нібито відмова техніки. Для з'ясування обставин туди направлено комісію Головного командування ВКС.

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