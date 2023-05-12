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Вблизи Джанкоя упал российский вертолет

12 мая 2023 17:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Вблизи Джанкоя упал российский вертолет
Российский самолет Ми-28. Фото: wikimedia commons/Aleksandr Markin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 12 мая, в селе Светлое Джанкойского района упал российский вертолет Ми-28. Оба летчика погибли

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Известно, что в четверг в 15.42 в Джанкойском районе Крыма во время выполнения планового учебно-тренировочного полета разбился вертолет Ми-28, сообщило Министерство обороны России.

Оба летчика погибли. В Минобороны РФ рассказали, что предварительная причина крушения — якобы отказ техники. Для выяснения обстоятельств туда направлена комиссия Главного командования ВКС.

Отметим, село Светлое находится примерно в 30 км от Джанкой.

Напомним, сегодня ночью, 7 мая, местные жители слышали звуки взрывов во временно оккупированном Крыму. В частности, "хлопок" заметили возле Казачьей бухты в 15 км от центра оккупированного Севастополя.

Также мы писали, что российские оккупанты отмечают, что ночью 7 мая ВСУ совершили атаку на временно оккупированный Крым с помощью БпЛА. Над полуостровом работали системы ПВО.

Добавим, в субботу, 6 мая, в Севастополе (Крым) раздался взрыв. Россия, как всегда, обвинила в этом украинские военные.

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