Партизаны проникли в основные фортификационные сооружения Крыма

Фортификационные сооружения в Крыму. Фото: коллаж Новини.LIVE

Агенты движения "АТЕШ" успешно проникли на стратегически важные фортификационные сооружения в Крыму. Их присутствие замечено на различных участках, включая Красноперекопск, Джанкой, Межводное и другие местности.

Об этом говорится в сообщении "АТЕШ".

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В последнее время агенты "АТЕШ" также проникли в село Молочное неподалеку от Евпатории. Сопротивляющиеся партизаны провели оценку уровня готовности оккупантов к возможному десанту с моря, выявив характеристики организованной обороны, местонахождение огневых точек и потенциальные уязвимые места в их оборонительной системе.

Сообщается, что представители "Атеша" активно вовлечены в строительство укрепленных линий на различных участках, включая Красноперекопск, Джанкой, Межводное и другие территории.

Однако, недавний проникновение в село Молочное позволило им получить более детальную информацию о готовности оккупантов к обороне от возможного морского десанта. Партизаны провели оценку организации обороны, обнаруживая точки огня и выявляя слабые места в российских оборонительных структурах.

Расположение фортификационных сооружений на карте. Фото: АТЕШ

Расположение фортификационных сооружений на карте. Фото: АТЕШ

Фортификационные сооружения. Фото: АТЕШ

Напомним, что 12 мая, в селе Светлое Джанкойского района упал российский вертолет Ми-28. Оба летчика погибли.

Известно, что в четверг в 15:42 в Джанкойском районе Крыма во время выполнения планового учебно-тренировочного полета разбился вертолет Ми-28, сообщило Министерство обороны России.

Оба летчика погибли. В Минобороны РФ рассказали, что предварительная причина крушения — якобы отказ техники. Для выяснения обстоятельств туда направлена комиссия Главного командования ВКС.