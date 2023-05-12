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Партизаны проникли в основные фортификационные сооружения Крыма

12 мая 2023 19:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Партизаны проникли в основные фортификационные сооружения Крыма
Фортификационные сооружения в Крыму. Фото: коллаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Агенты движения "АТЕШ" успешно проникли на стратегически важные фортификационные сооружения в Крыму. Их присутствие замечено на различных участках, включая Красноперекопск, Джанкой, Межводное и другие местности. 

Об этом говорится в сообщении "АТЕШ".

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Партизаны проникли в фортификационные сооружения в Крыму

В последнее время агенты "АТЕШ" также проникли в село Молочное неподалеку от Евпатории. Сопротивляющиеся партизаны провели оценку уровня готовности оккупантов к возможному десанту с моря, выявив характеристики организованной обороны, местонахождение огневых точек и потенциальные уязвимые места в их оборонительной системе.

Сообщается, что представители "Атеша" активно вовлечены в строительство укрепленных линий на различных участках, включая Красноперекопск, Джанкой, Межводное и другие территории.

Однако, недавний проникновение в село Молочное позволило им получить более детальную информацию о готовности оккупантов к обороне от возможного морского десанта. Партизаны провели оценку организации обороны, обнаруживая точки огня и выявляя слабые места в российских оборонительных структурах.

КРым
Расположение фортификационных сооружений на карте. Фото: АТЕШ
КРым
Расположение фортификационных сооружений на карте. Фото: АТЕШ
КРым
Фортификационные сооружения. Фото: АТЕШ

Напомним, что 12 мая, в селе Светлое Джанкойского района упал российский вертолет Ми-28. Оба летчика погибли. 

Известно, что в четверг в 15:42 в Джанкойском районе Крыма во время выполнения планового учебно-тренировочного полета разбился вертолет Ми-28, сообщило Министерство обороны России.

Оба летчика погибли. В Минобороны РФ рассказали, что предварительная причина крушения — якобы отказ техники. Для выяснения обстоятельств туда направлена комиссия Главного командования ВКС.

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