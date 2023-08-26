"Паспортизація" на Херсонщині: Хлань розповів, як окупанти погрожують людям

Жінка тримає український та російський паспорти. Фото: Reuters

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що російські окупанти на захоплених територіях регіону проводять примусову "паспортизацію" населення. Таким чином вони готуються до "виборів" в Держдуму Росії, які планують проводити на окупованих територіях.

Про це Хлань розповів в ефірі Апостроф TV.

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Хлань стверджує, що російські документи нав'язуються насильницькими методами, зокрема через загрози, шантаж та створення непридатних до життя умов.

За словами депутата, люди, які страждають на діабет, розповідають, що без паспорта РФ їм не видають інсулін, а без російської "страховки" їм не надають меддопомогу. До речі, оформити цю "страховку" без паспорта неможливо.

"Громадянам погрожують, що якщо вони не отримають російські документи, то систематично приходитимуть відзначатись в окупаційну адміністрацію. Якщо це буде тривалий період часу, то їм загрожують "депортацією", — зазначив Хлань.

Також він додав, що почастішали доноси, ставши звичним явищем.

Так, російські окупанти намагаються вручити "паспорти" більшій кількості людей та показати позитивні результати "виборчої активності" на окупованих територіях.

Нагадаємо, що російські загарбники вимагають від колаборантів у тимчасово окупованих районах Луганської області провести паспортизацію підлітків до 1 жовтня. Для контролю над цим процесом прибудуть спостерігачі з Москви.