"Паспортизация" в Херсонской области: Хлань рассказал, как оккупанты угрожают людям

Женщина держит украинский и российский паспорта. Фото: Reuters

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что российские оккупанты на захваченных территориях региона проводят принудительную "паспортизацию" населения. Таким образом, они готовятся к "выборам" в Госдуму России, которые планируют проводить на оккупированных территориях.

Об этом Хлань рассказал в эфире Апостроф TV.

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Хлань утверждает, что российские документы навязываются насильственными методами, в частности из-за угроз, шантажа и создания непригодных к жизни условий.

По словам депутата, люди, страдающие диабетом, рассказывают, что без паспорта РФ им не выдают инсулин, а без российской "страховки" им не оказывают медпомощь. Кстати, оформить эту "страховку" без паспорта невозможно.

"Гражданам угрожают, что если они не получат российские документы, то будут систематически приходить отмечаться в оккупационную администрацию. Если это будет длительный период времени, то им грозят "депортацией", — отметил Хлань.

Также он добавил, что участились доносы, став привычным явлением.

Так, российские оккупанты пытаются вручить "паспорта" большему количеству людей и показать положительные результаты "избирательной активности" на оккупированных территориях.

Напомним, что российские захватчики требуют от коллаборантов во временно оккупированных районах Луганской области провести паспортизацию подростков до 1 октября. Для контроля за этим процессом прибудут наблюдатели из Москвы.