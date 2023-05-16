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Patriot в Україні: у США не можуть підтвердити його пошкодження

16 травня 2023 23:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Patriot в Україні: у США не можуть підтвердити його пошкодження
Зенітно-ракетний комплекс Patriot. Фото: АР
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Росія всіляко намагається знищити систему протиповітряної оборони Patriot в Україні. Остання повітряна атака за допомогою гіперзвукових ракет "Кинджал" — чергове тому свідчення. І хоча російське Міноборони стверджує, що пошкодила минулої ночі Patriot, офіційного підтвердження поки нема. 

Так само не можуть цього підтвердити і в Білому домі.  Про це заявив журналістам координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. 

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"Я не можу підтвердити такі повідомлення (про пошкодження ЗРК Patriot). Це буде залежати від масштабу пошкоджень, а також чи можуть це відремонтувати українці, чи, можливо, нам потрібно буде допомогти", — сказав Кірбі.

При цьому представник Білого дому додав, що США готові допомогти із ремонтом системи, якщо вона цього потребує.

Patriot в Україні

Україні зараз належить дві системи протиповітряної оборони Patriot. Одну з них надали США, іншу — спільно передали Німеччина та Нідерланди.

Наразі незрозуміло, про який ЗРК Patriot йдеться.

Після ракетної атаки по Україні 16 травня російське Міноборони РФ заявило, що нібито поцілили ракетою "Кинджал" у ЗРК Patriot в Києві. 

Нагадаємо, урядовець США заявив, що американська система Patriot, ймовірно, була пошкоджена внаслідок нічного ракетного обстрілу Києва. Він наголосив, що комплекс не був повністю знищений.

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