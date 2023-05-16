Patriot в Україні: у США не можуть підтвердити його пошкодження
Росія всіляко намагається знищити систему протиповітряної оборони Patriot в Україні. Остання повітряна атака за допомогою гіперзвукових ракет "Кинджал" — чергове тому свідчення. І хоча російське Міноборони стверджує, що пошкодила минулої ночі Patriot, офіційного підтвердження поки нема.
Так само не можуть цього підтвердити і в Білому домі. Про це заявив журналістам координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Я не можу підтвердити такі повідомлення (про пошкодження ЗРК Patriot). Це буде залежати від масштабу пошкоджень, а також чи можуть це відремонтувати українці, чи, можливо, нам потрібно буде допомогти", — сказав Кірбі.
При цьому представник Білого дому додав, що США готові допомогти із ремонтом системи, якщо вона цього потребує.
‼️ US NatSec John Kirby: I cannot confirm the reports about the Patriot system being damaged in Ukraine. ... I just can't speak to this. But if there was damage done that needed to be repaired outside Ukraine, we would certainly assist with that.— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 16, 2023
Patriot в Україні
Україні зараз належить дві системи протиповітряної оборони Patriot. Одну з них надали США, іншу — спільно передали Німеччина та Нідерланди.
Наразі незрозуміло, про який ЗРК Patriot йдеться.
Після ракетної атаки по Україні 16 травня російське Міноборони РФ заявило, що нібито поцілили ракетою "Кинджал" у ЗРК Patriot в Києві.
Нагадаємо, урядовець США заявив, що американська система Patriot, ймовірно, була пошкоджена внаслідок нічного ракетного обстрілу Києва. Він наголосив, що комплекс не був повністю знищений.