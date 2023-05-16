Patriot в Україні: у США не можуть підтвердити його пошкодження

Зенітно-ракетний комплекс Patriot. Фото: АР

Росія всіляко намагається знищити систему протиповітряної оборони Patriot в Україні. Остання повітряна атака за допомогою гіперзвукових ракет "Кинджал" — чергове тому свідчення. І хоча російське Міноборони стверджує, що пошкодила минулої ночі Patriot, офіційного підтвердження поки нема.

Так само не можуть цього підтвердити і в Білому домі. Про це заявив журналістам координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Читайте також:

"Я не можу підтвердити такі повідомлення (про пошкодження ЗРК Patriot). Це буде залежати від масштабу пошкоджень, а також чи можуть це відремонтувати українці, чи, можливо, нам потрібно буде допомогти", — сказав Кірбі.

При цьому представник Білого дому додав, що США готові допомогти із ремонтом системи, якщо вона цього потребує.

‼️ US NatSec John Kirby: I cannot confirm the reports about the Patriot system being damaged in Ukraine. ... I just can't speak to this. But if there was damage done that needed to be repaired outside Ukraine, we would certainly assist with that. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 16, 2023

Patriot в Україні

Україні зараз належить дві системи протиповітряної оборони Patriot. Одну з них надали США, іншу — спільно передали Німеччина та Нідерланди.

Наразі незрозуміло, про який ЗРК Patriot йдеться.

Після ракетної атаки по Україні 16 травня російське Міноборони РФ заявило, що нібито поцілили ракетою "Кинджал" у ЗРК Patriot в Києві.

Нагадаємо, урядовець США заявив, що американська система Patriot, ймовірно, була пошкоджена внаслідок нічного ракетного обстрілу Києва. Він наголосив, що комплекс не був повністю знищений.