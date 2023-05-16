У США заявили, що окупантам вдалося пошкодити систему Patriot під час нічної атаки

Нічна атака окупантів. Фото: REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY

Урядовець США заявив, що американська система Patriot, ймовірно, була пошкоджена внаслідок нічного ракетного обстрілу Києва. Він наголосив, що комплекс не був повністю знищений.

Про це повідомляє CNN.

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За словами чиновника, США все ще оцінюють ступінь пошкоджень. Це визначить, чи потрібно відводити систему повністю назад, чи можна просто відремонтувати її на місці.

Сьогодні, 16 травня, Міноборони РФ заявило, що високоточним ударом гіперзвукового ракетного комплексу "Кинджал" в місті Києві був уражений зенітно-ракетний комплекс Patriot.

В Україні відмовилися коментувати заяву росіян про пошкодження комплексу.

Нагадаємо, у ніч проти 16 травня Росія завдала по Україні чергового повітряного удару, випустивши 18 ракет різного типу. Зокрема, шість "Кинджалів", дев'ять "Калібрів" і три балістичні ракети наземного базування — С-400 та "Іскандер-М". Практично всі вони цілили по Києву та були збиті українською протиповітряною обороною.

Також ми писали, що спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили ЗСУ не коментуватимуть інформацію російської сторони про нібито ураження зенітно-ракетного комплексу Patriot під час нічної атаки на Київ.

Додамо, голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що атака на Київ у ніч з 15 на 16 травня була винятковою за щільністю ударів.