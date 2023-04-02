"Павуки починають пожирати один одного": Подоляк заявив, що в рф почалися незворотні процеси

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк

У росії ситуація стає все більш напруженою, і чим довше продовжується, тим більше з'являється ознак того, що внутрішній тероризм може стати інструментом внутрішньої політичної боротьби. У банку павуки починають поїдати один одного, що може бути метафорою того, що всередині країни відбувається руйнування та розпад системи.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Читайте також:

Заява Подоляка

"У росії починається... Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" В країні закручених гайок було питання часу, як прорив дозрілого гнійника. росії чекають незворотні процеси й Смута 2.0. А нам своє робити", — написав Подоляк у Twitter.

Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння і вимагає вжиття заходів для запобігання трагічним наслідкам. На жаль, багато росіян вже надто давно живуть у безперервній паніці та страху, і такі заклики лише посилюють їх занепокоєння.

Проте поряд із кризою, є можливості для змін та реформ у росії. Зараз наше завдання робити свою справу і не допускати того, щоб подібні заклики до жахливих наслідків знаходили відгук у суспільстві. Українці повинні зберігати мир і спокій, а також піклуватися про своїх близьких та суспільство загалом.

У Росії починається… Павуки поїдають один одного у банці. Питання «Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?» у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника Росії чекають незворотні процеси і Смута 2.0. А нам своє робити — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2023

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на останні заяви Олександра Лукашенко про перемир'я в Україні на основі нинішньої лінії фронту.

Напередодні, 31 березня президент білорусі під час послання до білоруського народу і Національних зборів закликав до "негайного перемир'я" між росією та Україною, пригрозив російською ядерною зброєю, а також заявив, що має в своєму розпорядженні "інсайдерську інформацію" про те, що нібито "люди з обох сторін фронту в Україні вже починають домовлятися".