"Павуки починають пожирати один одного": Подоляк заявив, що в рф почалися незворотні процеси
У росії ситуація стає все більш напруженою, і чим довше продовжується, тим більше з'являється ознак того, що внутрішній тероризм може стати інструментом внутрішньої політичної боротьби. У банку павуки починають поїдати один одного, що може бути метафорою того, що всередині країни відбувається руйнування та розпад системи.
Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
Заява Подоляка
"У росії починається... Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" В країні закручених гайок було питання часу, як прорив дозрілого гнійника. росії чекають незворотні процеси й Смута 2.0. А нам своє робити", — написав Подоляк у Twitter.
Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння і вимагає вжиття заходів для запобігання трагічним наслідкам. На жаль, багато росіян вже надто давно живуть у безперервній паніці та страху, і такі заклики лише посилюють їх занепокоєння.
Проте поряд із кризою, є можливості для змін та реформ у росії. Зараз наше завдання робити свою справу і не допускати того, щоб подібні заклики до жахливих наслідків знаходили відгук у суспільстві. Українці повинні зберігати мир і спокій, а також піклуватися про своїх близьких та суспільство загалом.
У Росії починається… Павуки поїдають один одного у банці. Питання «Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?» у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника Росії чекають незворотні процеси і Смута 2.0. А нам своє робити— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2023
Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на останні заяви Олександра Лукашенко про перемир'я в Україні на основі нинішньої лінії фронту.
Напередодні, 31 березня президент білорусі під час послання до білоруського народу і Національних зборів закликав до "негайного перемир'я" між росією та Україною, пригрозив російською ядерною зброєю, а також заявив, що має в своєму розпорядженні "інсайдерську інформацію" про те, що нібито "люди з обох сторін фронту в Україні вже починають домовлятися".