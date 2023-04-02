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"Пауки начинают пожирать друг друга": Подоляк заявил, что в рф начались необратимые процессы

2 апреля 2023 20:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В россии ситуация становится все более напряженной, и чем дольше продолжается, тем больше появляется признаков того, что внутренний терроризм может стать инструментом внутренней политической борьбы. В банке пауки начинают поедать друг друга, что может быть метафорой того, что внутри страны происходит разрушение и распад системы.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"В рф начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопрос времени, как прорыв созревшего гнойника. россии ждут необратимые процессы и Смута 2.0. А нам свое делать", — написал Подоляк в Twitter.

Эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность и требует принятия мер для предотвращения трагических последствий. К сожалению, многие россияне уже слишком давно живут в непрекращающейся панике и страхе, и такие призывы только усугубляют их беспокойство.

Тем не менее наряду с кризисом, есть возможности для изменений и реформ в россии. Сейчас наша задача — делать свое дело и не допускать того, чтобы подобные призывы к ужасным последствиям находили отклик в обществе. Украинцы должны сохранять мир и спокойствие, а также заботиться о своих близких и обществе в целом.

Напомним, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на последние заявления александра лукашенка о перемирии в Украине на основе нынешней линии фронта.

Накануне, 31 марта президент беларуси во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию призвал к "немедленному перемирию" между россией и Украиной, пригрозил российским ядерным оружием, а также заявил, что располагает "инсайдерской информацией" о том, что якобы "люди из обоих" сторон фронта в Украине уже начинают договариваться".

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