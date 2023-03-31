Подоляк ответил лукашенку на призывы "прекратить огонь"

Михаил Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на последние заявления александра лукашенка о перемирии в Украине на основе нынешней линии фронта.

Об этом Подоляк написал в своем Twitter.

Читайте также:

Реакция Подоляка

"Еще раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право россии остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить. Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят комично", — написал Подоляк.

Еще раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право России остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить. 🇺🇦 имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным. Странные миротворцы выглядят комично. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 31, 2023

Что предшествовало

31 марта президент беларуси во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию призвал к "немедленному перемирию" между россией и Украиной, пригрозил российским ядерным оружием, а также заявил, что располагает "инсайдерской информацией" о том, что якобы "люди из обоих" сторон фронта в Украине уже начинают договариваться".

Напомним, на Национальном собрании самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко также рассказал, для чего нужно российское ядерное оружие на территории его страны. По его словам, в беларуси готовится "государственный переворот". лукашенко заявил, что страну хотят "втянуть в войну".

Также мы писали, что де-факто президент беларуси александр лукашенко заявил, что Польша готовит нападение на беларусь. Для этого нападения поляки якобы готовят белорусских эмигрантов, которые сейчас воюют в Украине.