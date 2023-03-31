Подоляк ответил лукашенку на призывы "прекратить огонь"
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на последние заявления александра лукашенка о перемирии в Украине на основе нынешней линии фронта.
Об этом Подоляк написал в своем Twitter.
Реакция Подоляка
"Еще раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право россии остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить. Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят комично", — написал Подоляк.
Еще раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право России остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить. 🇺🇦 имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным. Странные миротворцы выглядят комично.– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 31, 2023
Что предшествовало
31 марта президент беларуси во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию призвал к "немедленному перемирию" между россией и Украиной, пригрозил российским ядерным оружием, а также заявил, что располагает "инсайдерской информацией" о том, что якобы "люди из обоих" сторон фронта в Украине уже начинают договариваться".
Напомним, на Национальном собрании самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко также рассказал, для чего нужно российское ядерное оружие на территории его страны. По его словам, в беларуси готовится "государственный переворот". лукашенко заявил, что страну хотят "втянуть в войну".
Также мы писали, что де-факто президент беларуси александр лукашенко заявил, что Польша готовит нападение на беларусь. Для этого нападения поляки якобы готовят белорусских эмигрантов, которые сейчас воюют в Украине.