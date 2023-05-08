Педофіли із США та українські нацисти: Україна спростувала нові фейки про війну
У світових ЗМІ та соцмережах з’явилися нові фейки та маніпуляції про війну в Україні. Так, проросійського блогера назвали жертвою "українських нацистів", а зниклих дітей нібито бачили у західних педофілів.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Маніпуляція про "нацистів"
Центр викрив маніпуляційний допис у Twitter американського аналітика Браяна Берлетіка.
Той заявив, нібито проросійського блогера Гонсало Ліру заарештували за те, що він відкрив "правду" про війну в Україні.
Зокрема, йшлося про "масові убивства українськими нацистами людей Донбасу з 2014 року".
Брехня про педофілів
Колишній радник міністра оборони США Дуглас Макгрегор заявив на своєму YouTube-каналі про те, що до зникнення в Україні дітей причетні західні педофіли.
Нібито 50-60 тисяч дітей, які "зникли" в Україні, стали здобиччю європейських і американських педофілів.
Фейк з "історичними землями"
Ще одну спробу виправдати Росію у агресії проти України вчинило арабське видання Al Hadath.
Це ЗМІ заявило, нібито Росія, завойовуючи українські території — аж до планів захопити Одеську область, — лише повертає собі "історичні землі".
Нагадаємо, тиждень тому Центр протидії дезінформації спростовував російський фейк про потрапляння української ракети в будинок на Київщині.