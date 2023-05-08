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Педофіли із США та українські нацисти: Україна спростувала нові фейки про війну

8 травня 2023 14:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Педофіли із США та українські нацисти: Україна спростувала нові фейки про війну
Проросійський блогер Гонсало Ліра, затриманий в Україні нібито за "правду про війну". Фото із відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У світових ЗМІ та соцмережах з’явилися нові фейки та маніпуляції про війну в Україні. Так, проросійського блогера назвали жертвою "українських нацистів", а зниклих дітей нібито бачили у західних педофілів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Маніпуляція про "нацистів"

Центр викрив маніпуляційний допис у Twitter американського аналітика Браяна Берлетіка.

Той заявив, нібито проросійського блогера Гонсало Ліру заарештували за те, що він відкрив "правду" про війну в Україні.

Зокрема, йшлося про "масові убивства українськими нацистами людей Донбасу з 2014 року".

Брехня про педофілів

Колишній радник міністра оборони США Дуглас Макгрегор заявив на своєму YouTube-каналі про те, що до зникнення в Україні дітей причетні західні педофіли.

Нібито 50-60 тисяч дітей, які "зникли" в Україні, стали здобиччю європейських і американських педофілів.

Фейк з "історичними землями"

Ще одну спробу виправдати Росію у агресії проти України вчинило арабське видання Al Hadath.

Це ЗМІ заявило, нібито Росія, завойовуючи українські території — аж до планів захопити Одеську область, — лише повертає собі "історичні землі".

Нагадаємо, тиждень тому Центр протидії дезінформації спростовував російський фейк про потрапляння української ракети в будинок на Київщині.

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