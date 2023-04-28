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Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про падіння ракети на Київщині

28 квітня 2023 13:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про падіння ракети на Київщині
Постраждалий будинок в Київській області. Фото: Telegram-канал Андрія Нєбитова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські пропагандисти у соцмережах і месенджерах почали звинувачувати у пошкодженні будинку в Українці українську ППО. Українська сторона спростувала цей фейк, пояснивши, що пошкодження є наслідком падіння російської ракети.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації у Telegram-каналі.

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Російська пропаганда

Російські та проросійські Telegram-канали після масового ракетного обстрілу почали поширювати фейки та дезінформацію про наслідки цього удару.

Так, пошкодження багатоповерхового будинку в місті Українка Київської області росіяни переклали на Збройні сили.

За словами пропагандистів, оскільки пошкодження багатоповерхівки в Українці було невелике, то це означає, що в будинок влучила "слабша" ракета західного зразка, яку використовує протиповітряна оборона України.

Спростування фейку

У Центрі наголосили, що ці вкиди росіян не мають нічого спільного з реальністю.

Насправді, будинок в Україні пошкодили уламки російської ракети, збитої системою ППО.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.

Внаслідок російської атаки постраждало також і місто Українка у Київській області.

ППО України збила усі ракети в районі Київської області, але уламки однієї ракети упали на житловий масив і зачепили багатоповерховий житловий будинок в Українці.

Було пошкоджено квартири на 5 і 6 поверхах постраждалої багатоповерхівки.

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