Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про падіння ракети на Київщині
Російські пропагандисти у соцмережах і месенджерах почали звинувачувати у пошкодженні будинку в Українці українську ППО. Українська сторона спростувала цей фейк, пояснивши, що пошкодження є наслідком падіння російської ракети.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації у Telegram-каналі.
Російська пропаганда
Російські та проросійські Telegram-канали після масового ракетного обстрілу почали поширювати фейки та дезінформацію про наслідки цього удару.
Так, пошкодження багатоповерхового будинку в місті Українка Київської області росіяни переклали на Збройні сили.
За словами пропагандистів, оскільки пошкодження багатоповерхівки в Українці було невелике, то це означає, що в будинок влучила "слабша" ракета західного зразка, яку використовує протиповітряна оборона України.
Спростування фейку
У Центрі наголосили, що ці вкиди росіян не мають нічого спільного з реальністю.
Насправді, будинок в Україні пошкодили уламки російської ракети, збитої системою ППО.
Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.
Внаслідок російської атаки постраждало також і місто Українка у Київській області.
ППО України збила усі ракети в районі Київської області, але уламки однієї ракети упали на житловий масив і зачепили багатоповерховий житловий будинок в Українці.
Було пошкоджено квартири на 5 і 6 поверхах постраждалої багатоповерхівки.