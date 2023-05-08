Педофилы из США и украинские нацисты: Украина опровергла новые фейки о войне

Пророссийский блоггер Гонсало Лира, задержанный в Украине якобы за "правду о войне". Фото из открытых источников

В мировых СМИ и соцсетях появились новые фейки и манипуляции о войне на Украине. Так, пророссийского блоггера назвали жертвой "украинских нацистов", а пропавших детей якобы видели у западных педофилов.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Читайте также:

Манипуляция о "нацистах"

Центр разоблачил манипуляционное сообщение в Twitter американского аналитика Брайана Берлетика .

Тот заявил, что пророссийского блогера Гонсало Лиру арестовали за то, что он открыл "правду" о войне в Украине.

В частности, речь шла о "массовых убийствах украинскими нацистами людей Донбасса с 2014 года".

Ложь о педофилах

Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил на своем YouTube-канале о том, что к исчезновению в Украине детей причастны западные педофилы.

Якобы 50-60 тысяч "пропавших" в Украине детей стали добычей европейских и американских педофилов.

Фейк с "историческими землями"

Еще одну попытку оправдать Россию в агрессии против Украины предприняло арабское издание Al Hadath.

Это СМИ заявило, что Россия, завоевывая украинские территории — вплоть до планов захватить Одесскую область, — только возвращает себе "исторические земли".

Напомним, неделю назад Центр противодействия дезинформации опровергал российский фейк о попадании украинской ракеты в дом Киевской области.