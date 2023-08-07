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"Пекло на землі": прикордонник розповів про службу в Бахмуті

7 серпня 2023 17:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Пекло на землі": прикордонник розповів про службу в Бахмуті
Командир відділення у прикордонній комендатурі швидкого реагування "Віха". Фото: ДПСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Командувач підрозділом у прикордонній службі, що швидко реагує, з позивним "Віха", навесні 2023 року воював на Бахмутському напрямку, відбиваючи атаки ворога й оберігаючи кріпосне місто. За його словами, цей напрямок це пекло на землі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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"Непросто було дістатися туди, тому що був лише один шлях — стежка смерті", яку безперервно обстрілювали ворожі ракети та танки", — згадує він.

Також він розповів, що коли військові приїхали до Бахмута, то виявилося, що це справжнє пекло, бо вся земля спалена, а будинки були зруйновані.

Основна місія прикордонних сил полягала у відображенні безперервних нападів противника. Прикордонники часто успішно проводили контратаки, покращуючи своє тактичне становище.

"Командир випустив "птаху" і підтвердив, що російські сили перебувають там у чисельності, яку ми можемо перемогти. Ми розробляли стратегії, вирішували, які види зброї взяти з собою, оскільки не знали, що на нас чекає", — зазначив солдат.

Віха каже, що пересування до певної точки було не простим завданням – супротивник безперервно вів обстріл. Під час одного з таких переміщень він і його товариш мало не потрапили під ворожу гранату.

"Коли ми перебігали між будинками, ворог запустив РПГ. Граната пройшла між нами на рівні грудей, на відстані всього двох метрів. У той момент, коли ми бігли до укриття, серце було готове вискочити з грудної клітки. Це був як другий день народження", — сказав він.

Втім, як командир, Віха весь бій був поруч зі своїми підлеглими. Солдати прокралися до ворога та завалили їх гранатами.

"В результаті бою ми витіснили їх з будівлі. Завдяки Богу, ми змогли відбити атаку і не дозволили їм просунутися. Деякі з наших були поранені, але ми навіть не думали про відступ", — зазначив він.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як військові знищують розвідувальні станції російських окупантів у Бахмуті Донецької області.

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