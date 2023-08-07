Сырский показал, как ВСУ уничтожают разведывательные станции противника в Бахмуте

Разведывательная станция врага в Бахмуте. Фото: скриншот с видео

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как военные уничтожают разведывательные станции российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области.

Видео Александр Сырский опубликовал в своем Telegram-канале.

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На видео можно увидеть, как ударные дроны подлетают к разведывательным станциям российских захватчиков в Бахмуте и уничтожают их. Эти беспилотники 77-й отдельной аэромобильной бригады.

"Работа продолжается. Врага выбиваем с позиций под Бахмутом", — добавил Сырский.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Они показали, как оставили захватчиков без САУ 2С1 и гаубицы Д-30.

Также мы писали, что каждый день украинские военные уничтожают большое количество российских захватчиков и вражескую военную технику. Артиллеристы и аэроразведчики 3-й отдельной танковой Железной бригады показали, как ударили по врагу.

Добавим, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских оккупантов на всех участках фронта. Захватчики продолжают нести значительные потери в военной технике.