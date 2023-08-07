"Ад на земле": пограничник рассказал про службу в Бахмуте

Командир отделения в пограничной комендатуре быстрого реагирования "Виха". Фото: ГПСУ

Командующий подразделением в быстрореагирующей пограничной службе с позывным "Виха", весной 2023 года воевал на Бахмутском направлении, отражая атаки врага и оберегая крепостной город. По его словам, это направление — это ад на земле.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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"Непросто было добраться до туда, потому что был только один путь — тропа смерти", которую непрерывно обстреливали вражеские ракеты и танки", — вспоминает он.

Также он рассказал, что когда военные приехали в Бахмут, то оказалось, что это настоящий ад, так как вся земля сожжена, а дома были разрушены.

Основная миссия пограничных сил заключалась в отражении непрекращающихся нападений противника. Пограничники часто успешно проводили контратаки, улучшая свое тактическое положение.

"Командир выпустил "птицу" и подтвердил, что российские силы находятся там в численности, которую мы в состоянии победить. Мы разрабатывали стратегии, решали, какие виды оружия взять с собой, поскольку не знали, что нас ждет", — отметил солдат.

Виха говорит, что передвижение к определенной точке было не простым заданием - противник непрерывно вел обстрел. Во время одного из таких перемещений, он и его товарищ чуть не попали под вражескую гранату.

"Когда мы перебегали между зданиями, враг запустил РПГ. Граната прошла между нами на уровне груди, на расстоянии всего двух метров. В тот момент, когда мы бежали к укрытию, сердце было готово выскочить из грудной клетки. Это был как второй день рождения", — сказал он.

Впрочем, будучи командиром, Веха весь бой был рядом со своими подчиненными. Солдаты прокрались к врагу и обрушили на них гранатами.

"В результате боя, мы вытеснили их из здания. Благодаря Богу, мы смогли отбить атаку и не позволили им продвинуться. Некоторые из наших были ранены, но мы даже не думали об отступлении", — указал он.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как военные уничтожают разведывательные станции российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области.