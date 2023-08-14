Чи варто українцям чекати на ворожі обстріли на День Незалежності: пояснення Повітряних сил ЗСУ

Бійці Збройних сил України у День Незалежності. Фото: Reuters

Спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат оцінив погрози ворожих атак на День Незалежності. За його словами, Росія може спробувати атакувати Україну будь-якої миті, включаючи значні дати, 24 серпня.

Про це Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

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Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що над українським небом знаходилося до 30 російських повітряних об'єктів, включаючи безпілотники та літаки. Тому чекати від агресора можна чого завгодно. При цьому Ігнат уточнив, що рішення про напад може бути ухвалене раптово, і військове обладнання може швидко бути готовим до бойових дій.

Він запевнив, що українські війська постійно стежать за обстановкою та вдаються до необхідних заходів безпеки.

"Зрозуміло, що ми будемо у ці дні посилено, більш виважено і впевнено контролювати обстановку, як це робимо і завжди. Тут у нас щодня — це тривога та увага. Тому треба про це пам'ятати", — додав Ігнат.

Варто зазначити, що Росія регулярно атакує Україну, особливо у дні, які мають особливе значення для українців. Як показник, минулого року, 24 серпня, було здійснено ракетну атаку на станцію у селищі Чаплине, що призвело до великих жертв серед цивільних осіб.

Нагадаємо, що окупанти продовжують терор мирного населення. Так, за добу Запорізької області росіяни завдали 99 ударів.

Крім того, минулої доби противник завдав 2 ракетних, 43 повітряних атак і близько 55 залпових обстрілів, цілями яких стали позиції українських сил і населені пункти України.