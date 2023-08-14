Перед Днем Независимости Украины тревожиться должна Россия, — Скибицкий

Представитель ГУР Вадим Скибицкий. Фото: ГУР

В День Независимости Украины агрессивная Россия может совершить очередной акт ракетного терроризма. Однако в разведке подчеркнули, что тревожиться должны не украинцы, а россияне.

Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

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Скибицкий отметил, что День Независимости Украины — самый главный государственный праздник. За обретение государственности боролись многие поколения украинцев, и эта ценность мотивирует нынешних борцов за свободу и освобождение Украины продолжать упорную и креативную работу.

"Конечно, на День Независимости Украины агрессивная Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма. Это может случиться днем раньше или позже. Или длиться несколько дней и несколько волн. Собственно, я не думаю, что это может удивить кого-то из украинцев", ― сказал представитель ГУР МО Украины.

Однако он подчеркнул, что тревожиться перед Днем нашей Независимости должны не в украинских городах, а "на России" как и в любой другой день.

Напомним, недавно спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат оценил угрозы вражеских атак на День Независимости. По его словам, Россия может попытаться атаковать Украину в любой момент, включая значительные даты, 24 августа.