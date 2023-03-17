Перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори: окупанти перевіряють автівки
На під'їзді до Кримського мосту, який з'єднує окупований півострів та рф, утворився трикілометровий затор. Загарбники обшукують кожну автівку.
Про це інформують тамтешні ЗМІ.
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"Час очікування перед пунктом огляду перевищує одну годину", — йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Вести Крым". Однак про причини виникнення пробки не повідомляється.
Раніше самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов заявляв, що щодо безпеки Кримського мосту прийняті усі необхідні міри. Також він говорив, що так звана "влада" півострова робить усе можливе, аби уникнути пробок на під'їзді до мосту.
Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли біля Кримського мосту утворюються кілометрові затори. Подібна ситуація була 12 березня, тоді окупанти пояснили це збільшенням кількості оглядових пунктів, буцімто до початку туристичного сезону.
Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти активно готуються до оборонних дій в Криму.
Наразі у Криму знаходиться потужний сухопутний та авіаційний компонент, що включає близько 90 бойових літаків та 60 бойових вертольотів.