Перед Крымским мостом образовались километровые пробки: оккупанты проверяют автомобили

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На подъезде к Крымскому мосту, соединяющему оккупированный полуостров и рф, образовалась трехкилометровая пробка. Захватчики обыскивают каждый автомобиль.

Об этом информируют местные СМИ.

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"Время ожидания перед пунктом досмотра превышает один час", — говорится в сообщении Telegram-канала "Вести Крым". Однако о причинах возникновения пробки не сообщается.

Ранее самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов заявлял, что по безопасности Крымского моста приняты все необходимые меры. Также он говорил, что так называемые "власти" полуострова делают все возможное, чтобы избежать пробок на подъезде к мосту.

Отметим, что это уже не первый случай, когда возле Крымского моста образуются километровые пробки. Подобная ситуация была 12 марта, тогда оккупанты объяснили это увеличением количества досмотровых пунктов, якобы до начала туристического сезона.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты активно готовятся к оборонным действиям в Крыму.

В Крыму находится мощный сухопутный и авиационный компонент, включающий около 90 боевых самолетов и 60 боевых вертолетов.