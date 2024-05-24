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Передавав дані про ЗСУ на Донеччині — СБУ затримала ворожого інформатора

24 травня 2024 12:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Російського інформатора затримали на Донеччині
Затриманий агент РФ. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки України затримала російського інформатора у Донецькій області. Ворожий агент шпигував за підрозділами ЗСУ, які воюють на найгарячіших точках.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у п'ятницю, 24 травня.

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Так, зловмисник намагався виявити опорні пункти та вогневі позиції підрозділів ЗСУ, які ведуть безперервні бої на Покровському та Краматорському напрямках. Він сподівався використати ці дані для ураження позицій ЗСУ за допомогою ракет.

Однак правоохоронці СБУ завчасно отримали інформацію про плани окупантів та викрили інформатора Росії. Завдяки цьому було проведено додаткові заходи для убезпечення пунктів базування військ ЗСУ. 

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Затриманий агент РФ. Фото: СБУ

Ворожим агентом виявився місцевий житель, що співпрацював з РФ дистанційно, через знайому, яка там проживає. Для листувань вони використовували анонімний чат в одній із соцмереж.

Під час обшуків у чоловіка вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами. Йому повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів, рух, переміщення або розміщення ЗСУ. Наразі чоловіка тримають під вартою, йому загрожує до 12 років ув'язнення.

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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, у Харкові спецпризначенці СБУ затримали підозрюваного, який повинен був вербувати ув'язнених для диверсійної діяльності в регіоні. Сам чоловік перебував у в'язниці та готувався до виходу на волю.

Також ми писали, що правоохоронці затримали агента російської ФСБ, який допомагав ворогу наводити ракети на Кривий Ріг. Серед головних цілей противника були позиції протиповітряної оборони. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

СБУ
шпигунство
Донецька область
війна в Україні
Росія

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