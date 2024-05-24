Российского информатора задержали в Донецкой области

Задержанный агент РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала российского информатора в Донецкой области. Вражеский агент шпионил за подразделениями ВСУ, которые воюют на самых горячих точках.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в пятницу, 24 мая.

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Так, злоумышленник пытался выявить опорные пункты и огневые позиции подразделений ВСУ, которые ведут непрерывные бои на Покровском и Краматорском направлениях. Он надеялся использовать эти данные для поражения позиций ВСУ с помощью ракет.

Однако правоохранители СБУ заблаговременно получили информацию о планах оккупантов и разоблачили информатора России. Благодаря этому были проведены дополнительные мероприятия по обеспечению пунктов базирования войск ВСУ.

Задержанный агент РФ. Фото: СБУ

Вражеским агентом оказался местный житель, который сотрудничал с РФ дистанционно, через знакомую, которая там проживает. Для переписок они использовали анонимный чат в одной из соцсетей.

Во время обысков у мужчины изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами. Ему сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасов, движении, перемещении или размещении ВСУ. Сейчас мужчину держат под стражей, ему грозит до 12 лет заключения.

Скриншот поста СБУ

Напомним, в Харькове спецназовцы СБУ задержали подозреваемого, который должен был вербовать заключенных для диверсионной деятельности в регионе. Сам мужчина находился в тюрьме и готовился к выходу на свободу.

Также мы писали, что стражи порядка задержали агента российской ФСБ, который помогал врагу наводить ракеты на Кривой Рог. Среди главных целей противника были позиции противовоздушной обороны. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.