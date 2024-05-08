Наводив ракети на Кривий Ріг — СБУ затримала інформатора російського "воєнкора"

Затриманий фігурант. Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки затримали агента російської ФСБ, який допомагав ворогу наводити ракети на Кривий Ріг. Серед головних цілей противника були позиції протиповітряної оборони. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ в середу, 8 травня.

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Що відомо про фігуранта та його злочинну діяльність

Зазначається, що зловмисником виявився місцевий 27-річний житель Кривого Рогу. Його дії коригував російський військовий кореспондент, який входить до медійного пулу диктатора Путіна та співпрацює з ворожою розвідкою.

За вказівкою противника фігурант збирав дані про місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Дніпропетровщини. Додатково він також відмічав на картах Google геолокації українських блокпостів та ремонтних баз військової техніки.

Отриману інформацію зрадник планував передати окупантам через "воєнкора".

Затримання фігуранта

Однак, співробітники СБУ вчасно затримали фігуранта, коли той якраз проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі. У нього вилучили мобільний телефон з мітками у електронних картах, а у помешканні — автомат АК-74 з глушниками та набоями до нього.

Затриманому повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Телефон затриманого. Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила мережу агентів федеральної служби безпеки Росії, які готували вбивство Президента України Володимира Зеленського.

Раніше СБУ затримала агента, який шпигував за військовими аеродромами Збройних Сил на Донеччині й передавав отримані дані військовим ПВК "Вагнер". Йому загрожує до восьми років ув'язнення.