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"Предсказуемый и неизбежный": Маляр о политическом кризисе в РФ и чего ждать Украине

24 июня 2023 17:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Политический кризис в РФ: Маляр объяснила, чего ожидать Украине
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Начав полномасштабную войну против Украины, РФ только навредила сама себе. Политический кризис там был предсказуемый и неизбежный.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"Война в Украине показала самое слабое место российской империи — страх перед правдой. Все их решения базируются на лжи. Они всегда для царя создавали "воздушные замки" и сами в них верили. Это такая имперская особенность — раздувать собственное величие и переоценивать себя", — говорит Маляр.

И добавляет, что цена, которую заплатила РФ за войну, — это ее же судьба. Все происходящие политические процессы, что начались, были ожидаемы.

"Они воюют с нами, а уничтожают себя. Если смотреть глобально на это как на эволюционный процесс, то нежизнеспособная система запустила программу самоуничтожения", — утверждает заместитель.

Судьба Украины

"Мы нация, которая сейчас на глазах всего мира создает новый тип культуры. К нам — культура всегда проигрывала варварству. А мы доказываем, что можно быть сильными, защищать себя и оставаться цивилизованными", — отмечает Маляр.

Политический кризис в РФ означает для Украины "окно возможностей". Однако не стоит торопиться радоваться. Нужно относиться ко всем событиям с осторожностью и быть готовым к любым сценариям.

"Поэтому за нами будущее, а за Россией — прошлое", — отмечает Анна Маляр.

Напомним, ранее Анна Маляр сообщила, что оценивать успех контрнаступления ВСУ пока некорректно, ведь продвижение продолжается. Вместе с тем, украинские защитники ежедневно продвигаются вперед и закрепляются на рубежах.

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