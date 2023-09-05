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"Переписують реальність". росіяни назвали "подвигом" знищення Маріуполя

5 вересня 2023 12:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Переписують реальність". росіяни назвали "подвигом" знищення Маріуполя
Один зі стендів "виставки" в окупованому Маріуполі. Фото: Андрющенко Time
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У тимчасово окупованому Маріуполі на території Приморського парку росіяни організували "виставку" "Маріуполь. Герої та подвиги". На ній показали світлини, як виглядало місто під час блокади російських військ. 

Про це пише пресслужба Маріупольської міської ради.

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"Подвиги" загарбників

"Тоді російські "герої" щодня робили "подвиги" — обстрілювали сотні будинків, вбиваючі мирних жителів. А ось на світлині зі зруйнованим Драмтеатром значиться підпис — "подвиг спасателей". Росіяни цинічно переписують реальність. Адже їхніх рятувальників після скинутих загарбниками бомб на театр не було", — йдеться у повідомленні.

Вбивство мирних жителів міста

У міськраді нагадали, що у бомбосховищі театру ховалися від російських атак сотні родин з Маріуполя. Окупанти спеціально знищували пункти та техніку українських рятувальників, щоб вони не змогли врятувати людей.

"16 березня 2022 року, центральна частина міста не була ними захоплена, жодних російських рятувальників там не було. Навіть більше — загарбники на початку блокади цілеспрямовано нищили пункти та техніку українських рятувальників, аби перешкодити їхній роботі. Тоді люди вилазили з-під завалів театру. Були загиблі", — зазначили у повідомленні. 

Нагадаємо, цього тижня в український кінопрокат вийшов американський документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Шоумен Андрій Бєдняков, який родом з цього міста, і де в перші тижні повномасштабної війни померла його мама, відвідав кіносеанс та поділився враженнями.

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