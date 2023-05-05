Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ганьба білоруських прикордонників: кумедне відео збиття дрона arrow

Ганьба білоруських прикордонників: кумедне відео збиття дрона

5 травня 2023 01:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ганьба білоруських прикордонників: кумедне відео збиття дрона
Білоруські прикордонники оконфузилися при спробі збити "Мавік". Фото: Скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Білоруським військам не варто навіть намагатися нападати на Україну, адже вони не можуть впоратися із неповоротким розвідувальним БПЛА. Прикордонні війська Білорусі продемонстрували всю свою нездатність протистояти українським дронам.

Український журналіст Андрій Цаплієнко поділився курйозним відео роботи білоруських прикордонників у Telegram.

Читайте також:

Запис було зроблено українськими військовими за допомогою того самого дрона. На кадрах видно, як четверо військових намагаються поцілити по розвідувальному безпілотнику неподалік кордону.

Білоруські солдати кілька хвилин марно намагалися потрапити по БпЛА з автоматів Калашнікова.

З огляду на підготовку військових, Цаплієнко порадив білорусам навіть не думати про якийсь наступ на Україну.

Нагадаємо, у Білорусі вкотре перевірять бойову готовність підрозділів Збройних сил, яких залучають до реагування на кризові ситуації. Насамперед перевірятимуть підрозділи Збройних сил Білорусі, які дислокуються у Гродненській, Брестській та Мінській областях.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB