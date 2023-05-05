Ганьба білоруських прикордонників: кумедне відео збиття дрона

Білоруські прикордонники оконфузилися при спробі збити "Мавік". Фото: Скріншот

Білоруським військам не варто навіть намагатися нападати на Україну, адже вони не можуть впоратися із неповоротким розвідувальним БПЛА. Прикордонні війська Білорусі продемонстрували всю свою нездатність протистояти українським дронам.

Український журналіст Андрій Цаплієнко поділився курйозним відео роботи білоруських прикордонників у Telegram.

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Запис було зроблено українськими військовими за допомогою того самого дрона. На кадрах видно, як четверо військових намагаються поцілити по розвідувальному безпілотнику неподалік кордону.

Білоруські солдати кілька хвилин марно намагалися потрапити по БпЛА з автоматів Калашнікова.

З огляду на підготовку військових, Цаплієнко порадив білорусам навіть не думати про якийсь наступ на Україну.

Нагадаємо, у Білорусі вкотре перевірять бойову готовність підрозділів Збройних сил, яких залучають до реагування на кризові ситуації. Насамперед перевірятимуть підрозділи Збройних сил Білорусі, які дислокуються у Гродненській, Брестській та Мінській областях.