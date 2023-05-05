Позор белорусских пограничников: забавное видео сбивания дрона

Белорусские пограничники оконфузились при попытке сбить "Мавик". Фото: Скриншот

Белорусским войскам не стоит даже пытаться нападать на Украину, ведь они не могут справиться с неповоротливым разведывательным БпЛА. Пограничные войска Беларуси продемонстрировали всю свою неспособность противостоять украинским дронам.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко поделился курьезным видеоработой белорусских пограничников в Telegram.

Читайте также:

Запись была сделана украинскими военными с помощью того же дрона. На кадрах видно, как четверо военных пытаются попасть по разведывательному беспилотнику недалеко от границы.

Белорусские солдаты несколько минут тщетно пытались попасть по БПЛА из автоматов Калашникова.

Учитывая подготовку военных, Цаплиенко посоветовал белорусам даже не думать о каком-либо наступлении на Украину.

Напомним, в Беларуси в очередной раз проверят боевую готовность подразделений Вооруженных сил, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации. В первую очередь, будут проверять подразделения Вооруженных сил Беларуси, которые дислоцируются в Гродненской, Брестской и Минской областях.