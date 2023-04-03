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Перевірка боєздатності сил білорусі: Наєв прокоментував ситуацію

3 квітня 2023 20:37
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував ситуацію, що виникла навколо перевірки боєздатності збройних сил білорусі. Українська захисники працюють.

Про це повідомляє Міністерства оборони України у своєму Telegram-каналі.

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Коментар Наєва

Генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначає, що українські військові постійно спостерігають за ситуацією, пов'язаною з перевіркою щодо бойової готовності сил білорусі.

"Ми володіємо повністю інформацією щодо переміщення озброєння й військової техніки у рамках зазначеної перевірки. Сили оборони та безпеки у Північній операційній зоні знаходяться у постійній бойовій готовності та завжди готові до адекватного реагування", — наголосив Наєв.

Нагадуємо, що у білорусі оголосили про початок перевірки бойової готовності армії. Вона проводиться за наказом самопроголошеного президента країни олександра лукашенка.

Також раніше ми повідомляли, що російські окупаційні війська можуть влаштувати низку провокацій на північному кордоні України. Це робитиметься з метою скувати українські Сили оборони на тому напрямку і не дати перекинути їх в разі необхідності на Східний фронт.

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