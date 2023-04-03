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Проверка боеспособности сил беларуси: Наев прокомментировал ситуацию

3 апреля 2023 20:37
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг проверки боеспособности вооруженных сил беларуси. Украинские защитники работают.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале.

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Комментарий Наева

Генерал-лейтенант Сергей Наев отмечает, что украинские военные постоянно наблюдают за ситуацией, связанной с проверкой боевой готовности сил Беларуси.

"Мы владеем полностью информацией о перемещении вооружения и военной техники в рамках указанной проверки. Силы обороны и безопасности в Северной операционной зоне находятся в постоянной боевой готовности и всегда готовы к адекватному реагированию", — подчеркнул Наев.

Напоминаем, что в беларуси объявили о начале проверки боевой готовности армии. Она проводится по приказу самопровозглашенного президента страны александра лукашенко.

Также ранее мы сообщали, что российские оккупационные войска могут устроить ряд провокаций на северной границе Украины. Это будет делаться с целью сковать украинские Силы обороны на том направлении и не дать их бросить в случае необходимости на Восточный фронт.

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