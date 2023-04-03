Стало відомо, звідки росіяни можуть вчинити провокацію

Агресор має достатньо можливостей для продовження свого наступу

Російські окупаційні війська можуть влаштувати низку провокацій на північному кордоні України. Це робитиметься з метою скувати українські Сили оборони на тому напрямку і не дати перекинути їх в разі необхідності на Східний фронт.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Не виключається можливість локальних провокацій на українсько-білоруському кордоні з метою не дати можливості нам передислокації резервів з того напрямку на схід", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

За його словами, також зафіксовано передислокацію ворогом військ на Білогорівському виступі та ротацію російських підрозділів в районі Вугледара, звідки раніше було виведено 155-ту бригаду морської піхоти.

Разом з тим, зауважив військовий експерт, на Лиманському напрямку, біля Кремінної, з'явилися нові підрозділи 3-ї бригади спецпризначення.

"Ці досить неприємні моменти свідчать про те, що окупанти розглядають можливість наступів за декількома напрямками з метою розтягнути резерви ЗСУ", — констатував Снєгирьов.

Що відбувається в білорусі

Президент білорусі олександр лукашенко заявив, що Польща готує напад на білорусь. Для цього нападу поляки нібито готують білоруських емігрантів, які зараз воюють в Україні.

Нагадаємо, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко розповів, для чого потрібна російська ядерна зброя на території його країни. За його словами, в білорусі готується "державний переворот". Лукашенко заявив, що країну хочуть "втягнути у війну".

