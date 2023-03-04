Перша леді розповіла про жахливі сексуальні злочини росіян в Україні

Олена Зеленська на конференції United for Justice

Перша леді виступила на конференції United for Justice. Серед усього Олена Зеленська розповіла про звірства росіян щодо жінок та дітей в Україні.

Цим вона поділилася на своїй сторінці у Twitter.

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Перша леді розказала, що свідчення українців, які стали жертвами сексуального насилля росіян в Україні, демонструють світовій спільноті справжнє обличчя росії.

"Численні зґвалтування — страшні наслідки агресії рф проти України. Лише спільними міжнародними зусиллями ми притягнемо винних до відповідальності", — наголосила вона.

Вона розповіла, що люди, які постраждали від сексуального насильства і свідчать про це, демонструють не тільки власну мужність, але й голос України. Саме завдяки їм світ дізнається про всі злочини кремля.

Однак, багато хто з постраждалих від таких злочинів як зґвалтування кажуть, що їхнє життя було тільки до, а після — це існування. Зокрема, їм страшно згадувати те, що сталося, важко розмовляти з правоохоронцями.

Також перша леді розповіла про деякі випадки сексуального насильства росіян проти українців:

"На Херсонщині під загрозою застосування зброї військовий російської федерації неодноразово ґвалтував 62-річну жінку, на Київщині зґвалтовано маму і дівчинку, батька били і змушували спостерігати".

Нагадаємо, раніше на конференції United for Justice прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна вже розробляє механізм щодо репарацій рф.