Перша леді розповіла про жахливі сексуальні злочини росіян в Україні
Перша леді виступила на конференції United for Justice. Серед усього Олена Зеленська розповіла про звірства росіян щодо жінок та дітей в Україні.
Цим вона поділилася на своїй сторінці у Twitter.
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Перша леді розказала, що свідчення українців, які стали жертвами сексуального насилля росіян в Україні, демонструють світовій спільноті справжнє обличчя росії.
"Численні зґвалтування — страшні наслідки агресії рф проти України. Лише спільними міжнародними зусиллями ми притягнемо винних до відповідальності", — наголосила вона.
Вона розповіла, що люди, які постраждали від сексуального насильства і свідчать про це, демонструють не тільки власну мужність, але й голос України. Саме завдяки їм світ дізнається про всі злочини кремля.
Однак, багато хто з постраждалих від таких злочинів як зґвалтування кажуть, що їхнє життя було тільки до, а після — це існування. Зокрема, їм страшно згадувати те, що сталося, важко розмовляти з правоохоронцями.
Також перша леді розповіла про деякі випадки сексуального насильства росіян проти українців:
"На Херсонщині під загрозою застосування зброї військовий російської федерації неодноразово ґвалтував 62-річну жінку, на Київщині зґвалтовано маму і дівчинку, батька били і змушували спостерігати".
Нагадаємо, раніше на конференції United for Justice прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна вже розробляє механізм щодо репарацій рф.