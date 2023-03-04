Первая леди рассказала об ужасных сексуальных преступлениях россиян в Украине

Елена Зеленская на конференции United for Justice

Первая леди выступила на конференции United for Justice. Среди всего Елена Зеленская рассказала о зверствах россиян относительно женщин и детей в Украине.

Этим она поделилась на своей странице в Twitter.

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Первая леди рассказала, что свидетельства украинцев, которые стали жертвами сексуального насилия россиян в Украине, демонстрируют мировому сообществу подлинное лицо россии.

"Многочисленные изнасилования — страшные последствия агрессии россии против Украины. Только совместными международными усилиями мы привлечем виновных к ответственности", — подчеркнула она.

Она рассказала, что люди, которые пострадали от сексуального насилия и свидетельствуют об этом, демонстрируют не только собственное мужество, но и голос Украины. Именно благодаря им мир узнает все преступления кремля.

Однако многие из пострадавших от таких преступлений, как изнасилование, говорят, что их жизнь была только до, а после — это существование. В частности, им страшно вспоминать произошедшее трудно разговаривать с правоохранителями.

Также первая леди рассказала о некоторых случаях сексуального насилия россиян против украинцев:

"На Херсонщине под угрозой применения оружия военный российской федерации неоднократно насиловал 62-летнюю женщину, в Киевской области изнасиловали маму и девочку, отца избивали и заставляли наблюдать".

Напомним, ранее на конференции United for Justice премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина уже разрабатывает механизм по репарациям россии.