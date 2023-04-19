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Перші БМП Bradley вже на полі бою в Україні, — Пентагон

19 квітня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Перші БМП Bradley вже на полі бою в Україні, — Пентагон
Техніка прибула до України й бере участь у бойових діях. Фото: wikimedia.org
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Частина броньованих машин М2 Bradley, про надання яких США оголосили у січні, вже прибула до України й бере участь у бойових діях.

Про це заявив представник Пентагону Чарлі. Пише видання The War Zone.

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"Так, ми можемо підтвердити, що частина Bradley прибула", — повідомив посадовець.

Коли вони прибули та скільки прибуло, Дітц не сказав, відклавши ці запитання до Міністерства оборони України.

Це перше офіційне підтвердження американською стороною прибуття цих БМП до України.

Перед тим у соцмережах з’явились перші фото цієї техніки, яка, як стверджувалось, бере участь у боях в Україні.

Bradley — бойова броньована машина, яка перевозить піхоту в зоні бойових дій і веде допоміжний вогонь.

США пообіцяли Україні 113 Bradley, включаючи 109 варіантів M2A2-ODS-SA і чотири версії BFIST.

Нагадаємо, через масштабні втрати на фронті російське командування змушене відкласти початок навчального процесу у військових академіях. Великі втрати на фронті позначаються на всій ситуації у військовому відомстві Росії. 

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