Перші БМП Bradley вже на полі бою в Україні, — Пентагон

Техніка прибула до України й бере участь у бойових діях. Фото: wikimedia.org

Частина броньованих машин М2 Bradley, про надання яких США оголосили у січні, вже прибула до України й бере участь у бойових діях.

Про це заявив представник Пентагону Чарлі. Пише видання The War Zone.

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"Так, ми можемо підтвердити, що частина Bradley прибула", — повідомив посадовець.

Коли вони прибули та скільки прибуло, Дітц не сказав, відклавши ці запитання до Міністерства оборони України.

Це перше офіційне підтвердження американською стороною прибуття цих БМП до України.

Bradley IFVs try on a new outfit. pic.twitter.com/OzMAF2d5tV — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 17, 2023

Перед тим у соцмережах з’явились перші фото цієї техніки, яка, як стверджувалось, бере участь у боях в Україні.

Bradley — бойова броньована машина, яка перевозить піхоту в зоні бойових дій і веде допоміжний вогонь.

США пообіцяли Україні 113 Bradley, включаючи 109 варіантів M2A2-ODS-SA і чотири версії BFIST.

Нагадаємо, через масштабні втрати на фронті російське командування змушене відкласти початок навчального процесу у військових академіях. Великі втрати на фронті позначаються на всій ситуації у військовому відомстві Росії.